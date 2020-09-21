Россия видит шансы на продление договора СНВ-3 минимальными

21.09.2020, 15:35, Новости дня

Москва считает, что шансы на продление американо-российского договора СНВ-3, последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами, «минимальны», поскольку она не приемлет условия, выдвинутые Вашингтоном.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Комментарии дипломата появились после того, как спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил газете «Коммерсант», что Москва должна принять совместный с США документ о продлении договора до президентских выборов в США в ноябре.

«Предполагаю, что если Россия… не примет [наше предложение], то после того, как Трамп будет переизбран, “плата за вход”, как мы говорим в США, повысится», – заявил Биллигсли в интервью «Коммерсанту».

Рябков заявил, что сформулированные Биллингсли условия представляют собой ультиматум и понижают шансы на достижение соглашения о продлении договора, истекающего в феврале следующего года.

«Мы не можем в таком жанре разговаривать», – заявил он, согласно ТАСС.

Другое российское агентство, «РИА Новости», приводит слова Рябкова о том, что шансы на продление СНВ-3 минимальны.

Подписанный в 2010 году договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые Россия и США могут развернуть.

Его непродление разрушит главную опору, на которой держится баланс ядерных вооружений между двумя странами, что внесет еще один элемент напряженности в их и без того непростые отношения.