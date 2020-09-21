 

Россия видит шансы на продление договора СНВ-3 минимальными

21.09.2020, 15:35, Новости дня

Москва считает, что шансы на продление американо-российского договора СНВ-3, последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами, «минимальны», поскольку она не приемлет условия, выдвинутые Вашингтоном.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Комментарии дипломата появились после того, как спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил газете «Коммерсант», что Москва должна принять совместный с США документ о продлении договора до президентских выборов в США в ноябре.

«Предполагаю, что если Россия… не примет [наше предложение], то после того, как Трамп будет переизбран, “плата за вход”, как мы говорим в США, повысится», – заявил Биллигсли в интервью «Коммерсанту».

Рябков заявил, что сформулированные Биллингсли условия представляют собой ультиматум и понижают шансы на достижение соглашения о продлении договора, истекающего в феврале следующего года.

«Мы не можем в таком жанре разговаривать», – заявил он, согласно ТАСС.

Другое российское агентство, «РИА Новости», приводит слова Рябкова о том, что шансы на продление СНВ-3 минимальны.

Подписанный в 2010 году договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые Россия и США могут развернуть.

Его непродление разрушит главную опору, на которой держится баланс ядерных вооружений между двумя странами, что внесет еще один элемент напряженности в их и без того непростые отношения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

11.08 / Истребители НАТО трижды за неделю фиксировали военные самолеты РФ над Балтикой

27.08 / Песков ответил на вопрос об инциденте в Сирии между военными РФ и США

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

30.08 / Трамп подтвердил намерение сократить численность войск США в Ираке

12.07 / Продажи Skoda в РФ выросли в июне

06.08 / Дмитрий Медведев призвал наказать убийц медведя на Байкале

24.08 / В РФ разработали концепцию двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

05.08 / Роскачество рассказало о вреде свежевыжатых соков

30.07 / В МИД заверили в отсутствии у РФ стремления к формированию зон влияния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска