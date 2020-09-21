 

Синоптики сказали, когда в Центральной РФ начнется бабье лето

21.09.2020, 15:08, Новости дня

Во всех регионах Приволжского федерального округа потепление начнется с середины недели и продлится около семи дней, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Особенность погоды на предстоящую неделю в ПФО, как и во средней полосе европейской части России, будет заключаться в том, что ее будет определять теплый, сухой, обширный, мощный антициклон. Если говорить о погоде кратко, то, по сути, бабье лето ожидается, такая погода продлится до конца недели, включая и выходные дни», – рассказал Синенков ТАСС.

Воздух прогреется до 20 градусов в Нижнем Новгороде, Пензе и Саранске, до 17 – в Казани, Оренбурге, Самаре и Уфе, говорится в сообщении.

Уточняется, что ночная температура может опуститься до нуля градусов и возможны почвенные заморозки. В Пермском крае в минувшее воскресенье уже выпал первый снег.

Ранее сообщалось о прогнозе центра «Фобос» на зиму, согласно которому будущая зима в РФ будет холоднее предыдущей.

Также синоптики пообещали ясные осенние дни в Москве. 



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