 

Cудью харьковского окружного админсуда разоблачили во время передачи взятки – СБУ

21.09.2020, 15:05, Новости дня

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 21 сентября.

По данным предварительного расследования, глава суда оказывала давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по делу, связанному с земельным вопросом. За принятие судьей “правильного” решения глава суда передала $3 тыс.

Правооханители устанавливают возможную причастность к фактам коррупции сотрудников суда. Главе суда планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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