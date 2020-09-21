Интернет-магазин Alibaba представил робота для доставки товаров

21.09.2020, 14:15, Новости дня

Компания Alibaba, которую называют мировым лидером онлайн-торговли, представила в Шанхае автономное роботизированное транспортное средство. Его можно использовать для доставки купленных в Интернете товаров.

Робот-курьер прекрасно справляется со своими обязанностями и развозит посылки по заданным адресам без участия человека, поясняет разработчик.

У машины электрическая тяга, и она может одновременно перевозить по полсотни посылок. При этом пробег без подзарядки батареи составляет 100 километров. Такая техника очень нужна в компании Alibaba, которая собирается увеличить количество ежедневных доставок до миллиарда. Ритейлер, кстати, собирается инвестировать в развитие логистики 28 млрд долларов за три года.