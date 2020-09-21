Роспотребнадзор опроверг введение новых ограничений из-за коронавируса

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21.09.2020, 14:08, Новости дня

Новых ограничений из-за COVID-19 в ближайшее время вводить в РФ не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

«Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране», – добавила она.

Напомним, в воскресенье представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии коронавируса пока нет.



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