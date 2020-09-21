 

СНБ Армении начала расследование после статьи о «пророссийских агентах»

21.09.2020, 13:48, Новости дня

Служба национальной безопасности Армении начала расследование после публикации статьи о якобы действующих в республике пророссийских агентах, сообщил глава СНБ Аргишти Кярамян.

«Статья сама по себе – сообщение о преступлении, и СНБ как правоохранительный орган, естественно, даст уголовно-правовую оценку любому факту, содержащемуся в этой статье», – передает его слова РИА «Новости».

Кярамян добавил, что расследование СНБ «уже началось». «Но более подробную информацию об этом представить не могу», – сказал он.

Глава ведомства отметил, что у Службы национальной безопасности Армении налажены очень хорошие отношения с российскими партнерами, а также спецслужбами других стран. «Мы очень высоко оцениваем эти отношения, особенно наши традиционные контакты со специальными службами Российской Федерации, но деятельность СНБ нацелена в первую очередь на защиту национальной безопасности Армении, интересов народа и государства», – отметил Кярамян.

Речь идет о статье на сайте центра «Досье», финансируемого Михаилом Ходорковским, в которой утверждается, что в Армении якобы действует целая сеть так называемых «друзей России» – как открытых, так и глубоко законспирированных, почти во всех госструктурах – правительстве, парламенте, спецслужбах, МИД.

Россия неоднократно отвергала все обвинения в попытках влияния на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». В МИД также подчеркивали, что не существует никаких фактов, доказывающих якобы вмешательство в выборы в разных странах.



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