ВОЗ оценил шаги РФ по разработке вакцины

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21.09.2020, 12:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит Россию за ее усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против коронавируса, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V». Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная», – передает ТАСС слова Клюге по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

По его словам, на встрече с министром обсуждались общие вопросы вакцинации. «Разработка вакцины – это главный ответ РФ на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области», – указал глава Европейского бюро.

«Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне как региональному директору оказать поддержку странам Центральной Азии», –добавил Клюге. Он также отметил, что правительство РФ уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и самым уязвимым группам населения.

Напомним, в августе ВОЗ предупредила о риске увеличения числа смертельных исходов от COVID-19 к зиме.



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