 

Лукашенко отказался от приватизации в Белоруссии в угоду «шарлатанам»

21.09.2020, 12:48, Новости дня

В Белоруссии не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Такое заявление глава республики сделал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ», передает «БелТа».

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации», – сказал Лукашенко. 

По его словам, государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поэтому в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будут приватизировать все и вся. 

Он подчеркнул, что БелАЗ – это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы.

«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 млн населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, – это уже без меня и, уверен, без вас», – сообщил Лукашенко.

В августе несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также выходили на забастовку.



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