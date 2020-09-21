Новосибирского депутата пристыдили за попытку собрать 100 тыс. рублей себе на подарок

21.09.2020, 12:40, Новости дня

Депутат городского парламента Новосибирска Наталья Пинус попросила у своих подписчиков в соцсетях 100 тыс. рублей для приобретения печи для обжига керамики, в комментариях пользователи пристыдили парламентария за такую просьбу.

«У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель. Стоит печь около 100 тыс. рублей. Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете», – написала Пинус во «ВКонтакте».

Она отметила, что свое 46-летие 17 сентября встретила на море.

«Мда, и я еще за это позорище голосовал», – написал под постом депутата Дмитрий Дмитриев.

«Ваш славный муженек за 2019 год заработал более 12 млн рублей, а вы у граждан деньги попрошайничаете (не уж то муженек вас не любит, что вы аж готовы у не родных людей просить деньжат)», – добавил Максим Максимов, прикрепив скриншот со сведениями о доходах семьи депутата.

В комментарии РИА «Новости» Пинус объяснила, что «это не попрошайничество», а обращение на личной странице к друзьям.

«Я регулярно вижу подобные обращения на страницах моих друзей в их дни рождения… Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет, и что я обращаюсь к своим друзьям с просьбой о помощи… Не понимаю, в каком моменте это может вызвать какие-то отрицательные коннотации, кроме того, если специально заниматься какими-то «разгонками», – сказала агентству депутат.

Она добавила, что не ожидала такой реакции на этот пост, но отметила, что к негативным комментариям относится спокойно. Пинус пояснила, что на выборах она показала «максимальный во всем Новосибирске» результат.

«Я показала своим избирателям то, что было сделано мной за пять лет, пока я была депутатом, я провела очень много встреч во дворах с людьми. Мы оформили большой объем наказов, сформирована программа. Действительно, я нахожусь сейчас в такой активной фазе и высоком рейтинге. Понимаю, что кому-то это, может быть, не очень нравится, и начинаются какие-то хайповые вещи. Я наблюдаю за тем, что происходит в соцсетях. Для меня очевидно, что это специально какие-то сформированные обращения людей в мой адрес», – уверена парламентарий.

В 2019 году чиновница Любовь Иванцова, работающая в администрации Сургутского района Югры, лишилась премии в полном объеме за некорректные комментарии на жалобы жителей.

Сотрудница администрации в обсуждениях во «ВКонтакте» на тему о временном закрытии переправы, связывающей местные поселки с другими населенными пунктами, сообщила пожаловавшимся, что им нужно «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим, а мост по их приказу «строить не будут».