Deutsche Bank ответил на заявления о «подозрительных транзакциях» российских клиентов

21.09.2020, 12:40, Новости дня

Немецкий Deutsche Bank прокомментировал журналистское расследование об обслуживании российских олигархов, против которых были введены санкции США и ряда других стран.

«Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank – они известны надзорным органам. Темы уже были расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер. Там, где это необходимо и целесообразно, мы сделали выводы. Поскольку информация, используемая ICIJ, поступает из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям. SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта», – передает РИА «Новости» заявление банка.

На фоне информации о расследовании акции Deutsche Bank упали на 6,1 % на бирже во Франкфурте-на-Майне, сообщил телеканал N24.

Расследование международного консорциума журналистов-расследователей и издания BuzzFeed News основано на документах подразделения минфина США FinCen, которое занимается финансовой проверкой сомнительных банковских операций. По данным СМИ, крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon обслуживали бизнесменов, в частности из РФ и Украины, на которых распространяются санкции США. При этом американские власти несколько раз штрафовали банки за отмывание денег.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы FinCen, что Deutsche Bank мог быть замешан в «подозрительной торговле акциями». Кроме того, в расследовании упоминается немецкий Commerzbank, речь идет о «сомнительных операциях с российским Связь-банком». По данным FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора с серьезными задержками о подозрительных операциях, говорится в материалах немецких СМИ.

Ранее компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тыс. долларов за нарушение американских санкций в связи с воссоединением РФ и Крыма.