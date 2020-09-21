В продаже появился Mercedes Maybach S650 с пробегом 65 км

21.09.2020, 12:25, Новости дня

С сегодняшнего дня в продаже появился роскошный Mercedes Maybach S650 в модификации кабриолет.

Редкий экземпляр впервые продемонстрировали публике в 2018 году, и общий пробег продаваемой модели составляет 65 километров. Известно, что Mercedes Maybach S650 является лимитированной версией, которая всего вышла в продажу тиражом 300 машин. Известно, что новинка практически не использовалась.

Кабриолет Mercedes Maybach S650 получит темный оттенок кузова, а также мягкую крышу. Под капотом нового экземпляра установлен 6-литровый турбированный двигатель с мощностью 612 л.с. Новинка получила автоматическую трансмиссию и полный привод. Также указано, что автомобиль получил 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию.