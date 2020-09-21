 

Россия заявила о провале попытки США восстановить санкции против Ирана

21.09.2020, 12:08, Новости дня

Планы США восстановить санкции против Ирана провалилась, и Москва с удовлетворением это констатирует, сообщил замглавы МИД Рябков.

«Сейчас мы с удовлетворением констатируем, что американские замыслы активировать так называемый snapback, то есть фактическое восстановление антииранских санкций, полностью провалились», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

По его словам, Москва приветствует консолидированную позицию членов Совбеза, которое совпадает с российской позицией, 

«А именно – передача американского письма 20 сентября не является основанием для восстановления антииранских санкций», – сказал дипломат.

Также Рябков заявил, что принять «меморандум по контролю над вооружениями» с теми требованиями, которые выдвигают США, не получится.

«Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности», – сказал он.

Ранее спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли заявил, что договор по ДСНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». По его словам, после возможного переизбрания Трампа в ноябре «цена вопроса повысится».

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3. В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась  спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.



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