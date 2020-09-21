 

ВВС США анонсировали падение на Землю неработающего российского спутника

21.09.2020, 10:48, Новости дня

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э», запущенный в 2005 году, войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном, следует из данных ВВС США.

«Монитор-Э» со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на space-track.org.

Согласно информации американских военных, ожидается, что спутник «Монитор-Э», который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной – 196 километров, войдет в атмосферу 22 сентября примерно в 6.43 мск над Индийским океаном – точкой с координатами 7.5 градуса южной широты и 74.9 градуса восточной долготы.

Напомним, в октябре 2005 года РФ потеряла контроль за спутником «Монитор-Э».



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