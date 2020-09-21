 

Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

21.09.2020, 10:08, Новости дня

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента РФ Владимира Путина.

«Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых», – сообщил Мерц в интервью Bild. 

По мнению политика, приток беженцев в Европу во многом вызван «варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин», передает Deutsche Welle. 

Кроме того, Мерц поддержал более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а «исключительно от России». 

Также политик добавил, что «пришло время поставить вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как прежде». 

Напомним, в Сирии продолжается военный конфликт между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. РФ оказывает поддержку режиму Асада. Ранее Асад заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы российские инвестиции в страну были успешными. 



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