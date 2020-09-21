Задержали женщину, которая, вероятно, отправила посылку с ядом Трампу

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21.09.2020, 9:15, Новости дня

Женщина, которая, вероятно, отправила президенту США Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом, задержана.

Об этом сообщил телеканал CNN 21 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника журналистов, ее задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Женщина была вооружена, рассказали источники CNN.

Федеральное бюро расследований США в ответ на запрос Reuters сообщило, что задержано лицо, “предположительно ответственное за отправку подозрительного письма”.

Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе. Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады.

Рицин получают из касторовых бобов. Это часть отходов, образующихся при производстве касторового масла, и сильнодействующий высокотоксичный яд. При попадании в желудок он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, за которым следуют отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения. Рицин не имеет известного противоядия.



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