“Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань”. Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины

21.09.2020, 9:15, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль в интервью программе “Светская жизнь” на “1+1”, которое дала в своем загородном доме, заявила, что в ее жизни уже есть место мужчинам.

“Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я, во-первых, желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань”, – поделилась певица.

Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери.

“Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь”, – сказала она.

15 июня 2008 года Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.