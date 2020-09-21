Легкомоторный самолет разбился в Техасе, четыре человека погибли

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21.09.2020, 9:15, Новости дня

В США 20 сентября из-за неисправности двигателя разбился легкомоторный самолет при попытке аварийной посадки в Техасе. На борту в момент крушения находилось четыре человека, все они погибли, сообщил американский канал CNN.

По словам сержанта департамента общественной безопасности Техаса Эрика Берса, погибли двое мужчин и две женщины. Самолет вылетал из Остина (столицы штата Техас) и направлялся в Луизиану (штат на юге США).

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил в Twitter, что они расследуют крушение самолета Piper PA-46 в Хиллтопе (местность на территории Техаса).

NTSB is investigating the September 20, 2020 crash in Hilltop, TX involving a Piper PA-46. The NTSB is not traveling to the scene of the crash at this time.

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) September 20, 2020

На месте аварии работают спасательные службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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