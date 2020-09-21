 

Школьники в Приморье получили ожоги от бактерицидной лампы

21.09.2020, 9:08, Новости дня

Следователи начали проверку после получения данных о том, что ученики одной из школ в Приморье получили ожоги от установленной в классе бактерицидной лампы, всего пострадало пять человек.

В одном из Тelegram-каналов появилась информация о том, что семеро учащихся девятого класса анучинской школы получили ожоги лица и глаз из-за воздействия ультрафиолетовой бактерицидной лампы, передает РИА «Новости». 

«Следственным отделом по городу Арсеньеву СУ СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщается на сайте краевого СУСК России.

По данным ведомства, в средней школе в селе Анучино во время учебного процесса в классе длительное время работал ультрафиолетовый регулятор, в результате его воздействия дети получили ожоги лица и глаз. Отмечается, что всего пострадало пять человек.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи дадут правовую оценку действиям работников школы. 

Тем временем в прокуратуре Приморья сообщили, что также начали проверку информации о получении ожогов. При этом в правительстве региона сообщили, что жалобы на самочувствие были только от одного ребенка.

По словам начальника муниципального органа управления образованием Анучинского района Приморского края Наталии Гришаковой, со слов мамы ученика, ребенок получил ожог глаз, также ожог руки получил учитель.

В марте в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за некомфортных ощущений в глазах после того, как учительница забыла выключить кварцевую лампу. Директор школы признал свою ответственность за инцидент и решил уволиться. 



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