Ученые выяснили, что диета и дрессировка не замедляют старение собак
21.09.2020, 6:05, Новости дня
Бытует мнение о том, что полноценное разнообразное питание и постоянные занятия с домашней собакой могут задержать ее старение. Но его, к сожалению, опровергли ученые из Венского ветеринарного университета, которые провели тестирования вместе с французскими и венгерскими зоологами.
Всего в эксперименте принимали участие 119 домашних собак в возрасте старше шести лет. Они получали различные рационы питания. А их хозяева с разной интенсивностью занимались их дрессурой, выгулом и т.д.
В результате исследований было установлено, что ни качество питания, ни повышенное внимание хозяина не задерживают старение животных. Они примерно с одинаковой скоростью теряли любопытство, желание побегать и поиграть, а также приобретали болезни, связанные с преклонным возрастом.
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