В Киеве произошел взрыв, полиция сообщила о двух пострадавших

21.09.2020, 4:51, Новости дня

20 сентября на улице Пироговский шлях в Киеве произошел взрыв, проинформировала полиция столицы.

“По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что проводится расследование инцидента.

Об открытии уголовного производства полиция пока не уведомила.