В Киеве произошел взрыв, полиция сообщила о двух пострадавших
21.09.2020, 4:51, Новости дня
20 сентября на улице Пироговский шлях в Киеве произошел взрыв, проинформировала полиция столицы.
“По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь”, – говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что проводится расследование инцидента.
Об открытии уголовного производства полиция пока не уведомила.
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