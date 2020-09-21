 

В Киеве прошел марш за свободу Беларуси. Видео

21.09.2020, 4:51, Новости дня

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась “к нынешнему времени “Ч”.

видео

Видео: Ukrinform TV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Иран указал настоящего хозяина конфискованного США топлива

01.09 / По программе “Доступные кредиты 5–7–9%” банки выдали новых займов на 584 млн грн – Минфин Украины

02.07 / Глава ЕК назвала ближайшие полгода определяющими для Европы

14.08 / Появилась версия об отравлении рэпера Картрайта его женой

06.09 / В Луганской области боевики застрелили украинского военнослужащего – штаб ООС

03.07 / Казахстан опроверг сообщение о создании вакцины от коронавируса из крови Назарбаева

22.07 / Армения обвинила Азербайджан в атаке на военный объект, в Баку говорят, что армяне обстреляли самих себя

27.06 / Выпускники юга РФ и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

04.08 / Великобритания заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

03.09 / Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска