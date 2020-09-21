Австралийские скорпионы расплодились по вине колонистов

21.09.2020, 3:55, Новости дня

По данным последних исследований, популяция австралийских скорпионов стала быстро увеличиваться в последние два столетия. А именно 200 лет назад началась массовая колонизация европейцами.

В том, что скорпионов на территории Австралии стало так много, виноваты местные земледельцы, уничтожившие роющих животных. Они были естественными врагами скорпионов, а иногда даже питались ими. Однако фермеры не хотели, чтобы эти животные вредили их урожаям. В результате нынешние жители Австралии вынуждены мириться с опасным соседством с ядовитыми скорпионами.

Как считают ученые, особенно вольготно членистоногие чувствовали себя на Земле 252-540 млн лет назад, когда они были представлены во множестве видов и могли достигать размеров до 2,5 метра в длину.