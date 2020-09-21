 

Американские эксперты пояснили, как распознавать лжецов в WhatsApp

21.09.2020, 1:40, Новости дня

Исследователи из Корнельского университета (Нью-Йорк, США) внимательно проанализировали более 1700 бесед, состоявшихся в WhatsApp, после чего дали несколько советов пользователям относительно того, как распознать лжецов среди своих собеседников.

Вообще-то, абсолютно правдивыми можно считать не много сообщений, отмечают специалисты. Чаще всего люди хотя бы что-нибудь приукрасят или преувеличат. Но полная ложь в WhatsApp появляется в среднем один раз на 350 сообщений.

Если собеседник пытается солгать, он публикует сообщение чуть длиннее обычного. Особенно многословными становятся при этом женщины. А лгущие мужчины часто используют такие ничего не значащие в коротких сообщениях слова, как «вероятно» или «определенно».



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