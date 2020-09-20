 

Мобильные сети уничтожают пчел и других насекомых

20.09.2020, 23:25, Новости дня

Специальное метаисследование, в процессе которого немецкий биолог Алайн Тилль проанализировал выводы почти двух сотен научных публикаций о влиянии электромагнитного излучения на пчел и других насекомых, показало, что развернутые в Европе сети мобильной связи способствуют их вымиранию.

Основная проблема состоит в том, что излучение передающих станций мобильных операторов приводит к нарушению обмена веществ насекомых на клеточном уровне. В частности, высвобождаются ионы кальция, которые провоцируют новые химические реакции.

В результате, среди пчел, ос и других насекомых наблюдается высокая смертность и резкое снижение репродуктивной функции. Пчелы очень важны для опыления растений во время цветения, от них зависят урожаи многих культур, напоминает ученый.



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