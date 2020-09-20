Восстание должно наступать стремительно и решительно, не давая противнику опомниться – Геннадий Гудков о Беларуси

20.09.2020, 19:55, Новости дня

Протестующим в Беларуси следует действовать решительнее. Такое мнение 20 сентября в Facebook выразил офицер ФСБ в отставке, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков.

“Восстание должно всегда наступать стремительно и решительно, не давая противнику времени опомниться, прийти в себя. Восставшие должны постоянно добиваться успехов, чтобы моральное преимущество (драйв, если хотите!) склоняло на их сторону колеблющихся и парализовывало волю тех, кто еще не утратил способности сопротивляться”, – написал он.

Российский оппозиционер считает, что в Беларуси, “имея победившего легитимного лидера, восставшие должны были не просить, а требовать, издавать распоряжения, указы и приказы, направлять группы своих людей с этими распоряжениями в органы власти, тюрьмы, подразделения силовых структур, назначать сотрудников, поддержавших народ, на руководящие должности, требовать передачи им дел и полномочий”.

“Ведь момент был крайне благоприятный, и часть силовиков, чиновников и дипломатов уже начали переходить на сторону легитимной власти. Но [одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана] Тихановская пребывала в депрессии, долго молчала, а другие лидеры протеста начали предлагать проигравшему диктатору “конструктивный диалог”. Это была огромная ошибка: [действующий президент Александр] Лукашенко, уже паковавший чемоданы, моментально понял, что игра еще не закончена, и тут же перешел в контрнаступление”, – объяснил Гудков.

Он подчеркнул, что протестующим не удалось “даже освободить политзаключенных, хотя 250–300 тысяч человек, вышедших на улицы только в Минске, могли и были обязаны сделать это”.

“Просто надо было в момент наивысшего подъема постоянно наступать, вытесняя массой людей охрану зданий, выдавливая с помощью техники (там, где тюремщики отказывались выполнить приказ новой легитимной власти) защитные ограждения и ворота. Вместо этого сотни тысяч людей просто ждали, что диктатор-психопат испугается огромного числа протестующих и мирно покинет захваченный им президентский дворец. Но диктаторы, просидевшие на троне десятилетия, увы, понимают только язык решительных действий и силы, словами их уже не проймешь”, – считает Гудков.

ОБ УРОКАХ МИРНОГО БЕЛАРУСКОГО ВОССТАНИЯ. Сразу заявлю: безусловно, оно не закончилось. Народ Беларуси продолжает… Posted by Геннадий Гудков on Laupäev, 19. September 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась “к нынешнему времени “Ч”.