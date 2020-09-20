 

Боты и перекупщики сорвали старт продаж видеокарты Nvidia RTX3080

20.09.2020, 18:55, Новости дня

Скандальная ситуация возникла прямо на старте продаж новой видеокарты Nvidia RTX3080. Не успел производитель открыть доступ для заказов в Интернете, как устройства тут же закончились.

В итоге только те пользователи, которые успели отправить запросы в первые секунды, сумели оформить заказ. Все остальные получили сообщения, что видеокарты уже закончились. Чуть позже стало известно, что причиной искусственного дефицита стали действия перекупщиков и массированная атака ботов.

Компания Nvidia принесла официальные извинения за срыв первых продаж нового устройства. Перекупщики же за видеокарту, цена которой составляет 699 долларов, просили от тысячи до двух с половиной тысяч. Представители Nvidia пообещали, что разберутся в сложившейся ситуации и не станут отправлять товар спекулянтам.



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