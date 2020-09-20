В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад. Один из противников акции угрожал собравшимся револьвером

20.09.2020, 17:45, Новости дня

20 сентября на площади Фестивальной в Запорожье состоялась первая в истории города акция за права ЛГБТ. Об этом сообщили ее организаторы из правозащитного центра Gender Z.

Подготовка к маршу продолжалась более полугода. Анонсированное еще в декабре 2019 года мероприятие стало возможным только сейчас из-за эпидемической ситуации. Устроители уверяют, что марш проходил с соблюдением социального дистанцирования, проводился температурный скрининг.

Участниками прайда стало более 500 человек.

Бунтуй! Кохай! Права не віддавай! pic.twitter.com/aoKKFEcY7r

— Amnesty Ukraine (@Amnesty_UA) September 20, 2020

Перед началом шествия сыграли импровизированные свадьбы: три пары дали клятву друг другу и получили символический сертификат о равных правах на брак.

По сообщению Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, задержаны три человека, пытавшихся помешать акции. Мужчины швыряли в участников прайда яйцами и петардами, а один направил на демонстрантов оружие. Предмет, похожий на револьвер “Флобер”, изъяли и направили на экспертизу.

К обеспечению общественного порядка привлекли 430 полицейских.