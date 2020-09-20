В проекте госбюджета на 2021 год заложили средства на закупку 7 млн вакцин от коронавируса – глава Минфина Марченко

20.09.2020, 15:45, Новости дня

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на закупку 7 млн вакцин от коронавируса. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 19 сентября.

“Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана – где-то около $6. И мы заложили сумму, мы считаем, необходимую для того, чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не в добровольной, а в обязательной. Те же медики. И там, где идет речь о более 7 млн вакцин, может быть закуплено. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос”, – сказал Марченко.

Он рассказывал, что всего на программы медицинских гарантий, в которые включена закупка вакцины от COVID-19, пойдет 15,8 млрд. Также из этой суммы планируют выделить 1 млрд на предотвращение распространения коронавируса в школах.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина “записана во все очереди” за будущей вакциной против коронавируса SARS-CoV-2.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211, выздоровело уже 69 543 пациента. Продолжают болеть 84 043 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.