“Я чувствую поддержку и обязан идти… Бл…дь, на этой машине вообще невозможно ездить!” Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

20.09.2020, 15:45, Новости дня

Украинский бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский 16 сентября на своей странице в Facebook обнародовал видео, в котором официально заявил о намерении участвовать в выборах. Внезапно он прервал свою речь и начал разговаривать с водителем авто, в котором ехал, ругаясь матом. Вскоре он удалил эту версию видеообращения, однако его читателям удалось ее сохранить. Видео обнародовал в своем Facebook пользователь Podolyana Ogny.

Пальчевский рассказывал, что пришел на встречу в “обычном дворе”, которая превратилась в “многолюдный митинг”, на который собрались киевляне.

“Я чувствую поддержку, обязан идти… Бл…дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п…здец… Можно включить кондиционер? Да что ж такое. 24 – это не до х…я?” – сказал бизнесмен.

Андрей Пальчевский записал свое обращение к избирателям. Смотрите! Осторожно, мат. Уберите детей от экрана.На самом деле кандидат в меры Киева немного лоханулся и случайно выложил в эфир неудачную запись, сразу же удалил. Но кто-то успел это зафиксировать) Смотрим. ))Алексей Кучеренко Віталій Кличко Ірина Верещук Инна Силантьева Сергій Притула Володимир Нетребенко Юрий Бутусов Алена Адамантис Dmitry Raimov Юрій Андреєв Игорь Лапин Ілля Кротенко Алекс Кухарчук Олексій Гриценко Максим Маньковський вам точно будете интерестно)) Posted by Podolyana Ogny on Kolmapäev, 16. September 2020

Позже Пальчевский удалил эту версию и обнародовал другую.

идём!!!! до Перемоги!!! идём!!!! до Перемоги!!! Posted by Андрей Пальчевский on Kolmapäev, 16. September 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

15 сентября Пальчевский заявил, что окончательно определился с участием в выборах мэра Киева.

В соответствии с результатами исследования Социологической группы “Рейтинг”, в первой пятерке кандидатов на пост мэра столицы – действующий городской голова Киева Виталий Кличко, шоумен Сергей Притула, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, Пальчевский и бывший глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.