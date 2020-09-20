 

В Минске проходит многотысячная акция протеста, правоохранители задерживают людей

20.09.2020, 15:45, Новости дня

В Минске, где сегодня проходит очередная акция протеста – “Марш справедливости”, силовики уже начали задерживать людей. Фото и видео митинга, а также задержаний публикует в своем Telegram-канале издание TUT.BY.

Так, задержали несколько участников акции, собравшихся возле станции метро “Немига”. Там собрались несколько сотен человек. Когда колонна протестующих начала двигаться, к ним подъехали автозаки. 

У ТРЦ Galleria Minsk мужчина с бело-красно-белым флагом стоял один на пустой площадке у фонтана. К нему подошло больше десятка людей в черном, которые отвели его в автозак.

По данным издания, на данный момент в протестах в центре Минска уже принимают участие десятки тысяч человек.

орп

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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