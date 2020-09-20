 

По требованию властей в Минске снижена скорость мобильного интернета

20.09.2020, 15:30, Новости дня

Белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении скорости мобильного интернета в Минске по требованию органов государственной власти.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – передает ТАСС сообщение оператора.

Сообщается также, что правоохранительные органы начали проводить задержания участников акции протеста под названием «Марш солидарности».

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», – отчиталась пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Сотни человек направились из центра к стеле «Минск – город-герой», затем туда подъехали автозаки, люди разбежались. Примерно в это же время возле Дворца спорта начались задержания людей с бело-красно-белыми флагами.

Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

В субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.

Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / «Глубокий символизм» – США бьют газовыми санкциями по избирательному округу Меркель

17.08 / Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

27.07 / В Киеве обвинили «Антонов» в торможении создания авиакомпании Украины

07.08 / Матвейчев: Лукашенко провели как Буратино

29.06 / В ЦИК РФ заявили, что сайт о поправках к конституции атаковали из-за границы

13.08 / Появились видео с Ефремовым из больницы

02.07 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

25.06 / США и ЕС создали формат для обсуждения «китайской угрозы»

17.08 / Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

08.07 / Семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска