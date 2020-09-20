По требованию властей в Минске снижена скорость мобильного интернета
20.09.2020, 15:30, Новости дня
Белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении скорости мобильного интернета в Минске по требованию органов государственной власти.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – передает ТАСС сообщение оператора.
Сообщается также, что правоохранительные органы начали проводить задержания участников акции протеста под названием «Марш солидарности».
«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», – отчиталась пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Сотни человек направились из центра к стеле «Минск – город-герой», затем туда подъехали автозаки, люди разбежались. Примерно в это же время возле Дворца спорта начались задержания людей с бело-красно-белыми флагами.
Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.
Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.
В субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.
Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
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