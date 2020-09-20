Кравчук о работе ТКГ: Политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке

20.09.2020, 1:31, Новости дня

Перенос работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Беларуси в Австрию возможен, об этом в интервью “Стране”, которое опубликовано 19 сентября, сказал глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Соответствующее предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца украинский политик назвал “хорошим”.

“Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против [президента Беларуси Александра] Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно. Очевидно, если ничего не изменится, нам нужно будет искать другую площадку”, – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что окончательное решение о переносе принимает ОБСЕ – как модератор переговоров.

“Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно, и решение будут принимать на международном уровне”, – сказал глава украинской делегации.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.

В августе 2020 года в белорусской столице начались демонстрации протеста против фальсификаций итогов выборов президента. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.