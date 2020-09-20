В Украине женщине удалили из грудной клетки опухоль весом 4,5 кг, операция прошла в “Феофании”

20.09.2020, 1:31, Новости дня

Врачи клинической больницы “Феофания” Государственного управления делами провели операцию, во время которой удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг. Это первая подобная операция в Украине, сообщил 19 сентября в Facebook Офис президента Украины.

Стоимость хирургического вмешательства с учетом дорогостоящей аппаратуры, препаратов и донорской крови, составила около 1 млн грн. Однако 66-летней жительнице Хмельницкой области Татьяне Выгонской операция не стоила ничего. Это стало возможно благодаря указу президента Владимира Зеленского от 14 января “Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей “Феофания”, отметили в ОПУ.

Операция длилась 12 часов, было задействовано около 30 специалистов. У пациентки дважды останавливалось сердце – и врачам пришлось использовать аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации легких (ЭКМО).

Женщина узнала об опухоли в легких три года назад, но из-за нехватки средств отказывалась от лечения. В мае 2020 года Выгонская почувствовала сильную одышку и слабость. В Хмельницкой областной клинической больнице ее обследовали и поставили диагноз “солитарная фиброзная опухоль правого гемиторакса”. Новообразование было таким большим, что оно срослось, зажало правое легкое и давило на левое легкое и сердце. Из-за размера опухоли женщину отказались оперировать в регионе.

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Если бы не операция, врачи давали Выгонской от двух недель до двух месяцев жизни, сказано в сообщении Офиса президента.

Почти неделю после операции состояние женщины был тяжелым – пять дней ее поддерживал аппарат ЭКМО. Но сейчас пациентка самостоятельно дышит и уже выходила на улицу, рассказали в ОПУ.