ЕСПЧ признал нарушения при задержании в Украине одесского “врача-террориста”, но отказал ему в выплате компенсации

20.09.2020, 1:31, Новости дня

17 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу “Грубник против Украины”, признав процессуальные нарушения, допущенные при задержании Владимира Грубника, подозреваемого в совершении теракта у здания одесского СБУ. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Судьи выявили два нарушения статьи 5 параграфа 1 Европейской конвенции о правах человека, поскольку арест был произведен без предварительного решения суда и не регистрировался до следующего дня. Также, по мнению суда, права Грубника ущемляла формулировка постановления о предварительном заключении, в которой говорилось, что он виновен в особо тяжком правонарушении, в то время как на тот момент он только подозревался в терроризме. Таким образом Украина нарушила статью 6 параграфа 2 конвенции о презумпции невиновности.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобу Грубника на отказ сообщить причину задержания (статья 5 параграфа 2). Сотрудники СБУ перед формальным задержанием допрашивали заявителя о взрывчатых веществах, найденных у него дома во время обыска, поэтому он должен был знать о причинах лишения свободы, сказано в решении.

Суд не удовлетворил требование Грубника взыскать материальную компенсацию с государства Украина. “Установление нарушений само по себе является достаточной справедливой компенсацией за любой моральный вред, причиненный заявителю”, – отмечается в документе.

27 сентября 2015 года под областным управлением СБУ в Одессе прогремел взрыв, который повредил здание, во всех близлежащих домах были выбиты окна. Жертв и пострадавших не было. Произошедшее было квалифицировано как террористический акт. СБУ не исключала, что взрыв был местью за активную деятельность спецслужбы в регионе.

19 октября 2015 года в Одессе были задержаны трое подозреваемых в организации взрыва. Организатором террористической группы следствие назвало хирурга Владимира Грубника – выходца из известной в Одессе династии врачей. Его сообщника Сергея Волкова приговорили к восьми годам лишения свободы, другого участника группировки, Николая Гуменюка – к четырем с половиной годам, писала “Думская”.

Дело хирурга слушал Приморский суд Одессы, который много раз продлевал срок его содержания в СИЗО. В декабре 2019 года Грубника передали в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.