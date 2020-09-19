 

Трампу отправили посылку с сильнодействующим ядом

19.09.2020, 21:48, Новости дня

Неизвестные отправили главе американского государства Дональду Трампу посылку с сильнодействующим ядом рицином, сообщают источники в правоохранительных органах.

Как информирует CNN, посылка была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов ранее на этой неделе, передает ТАСС.

Наличие рицина подтверждено двумя тестами. Вся почта перед доставкой в Белый дом проверяется вне резиденции американского лидера, передает РИА «Новости». 

ФБР и Секретная служба США начали расследование.

Рицин – ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. Если его проглотить, может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти.



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