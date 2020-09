Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

19.09.2020, 21:45, Новости дня

В 1/4 финала турнира серии Premier 5 в Риме украинская теннисистка Элина Свитолина (№4 посева) уступила сеянной под 12-м номером Маркете Вондроушовой из Чехии – 3:6, 0:6. Об этом сообщает сайт WTA.

Игра продолжалась час и 20 минут. Обе спортсменки заработали по девять брейкпойнтов, но чешка реализовала четыре из них, а украинка – ни одного.

A maiden Premier 5 semifinal @VondrousovaM picks up a third top 10 career win and a first against Svitolina with a comprehensive 6-3, 6-0 upset of the two-time champ.#IBI20 pic.twitter.com/3zukFNWwxV

— wta (@WTA) September 19, 2020

Турнир в Риме стал для шестой ракетки мира Свитолиной первым официальным после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Она является двукратной победительницей этих соревнований.