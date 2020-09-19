Митрополит Иларион отреагировал на крещение Депардье

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19.09.2020, 20:48, Новости дня

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выразил радость по поводу того, что духовный путь актера Жерара Депардье завершается в православии.

«Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви», – сказал митрополит Иларион в эфире телеканала Россия-24.

Ранее Депардье принимал ислам и буддизм. Приняв православие, актер заявил, что теперь для полноты ему остается принять иудаизм, информирует «Интерфакс».

Напомним, крещение состоялось 4 сентября в соборе святого Александра Невского, свидетелями обряда стали порядка 30 человек. Духовным отцом Депардье стал отец Тихон Шевкунов, который также является духовником президента РФ Владимира Путина.



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