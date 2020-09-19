В массовом ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек

19.09.2020, 20:48, Новости дня

При столкновении трех автомобилей на трассе в Нижегородской области погибли пять человек, сообщили в МЧС.

ДТП произошло в 17.00 (мск) на 442-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» на повороте к деревне Караулово в Кстовском районе, передает РИА «Новости».

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, из них два автомобиля съехали в кювет. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, из них погибли пять человек», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции и въехал в третий автомобиль.

«По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли пять человек, один из которых был ребенок на вид 13-14 лет. Три человека получили различные ранения и доставлены в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.