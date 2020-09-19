Минтруд анонсировал изменения в Трудовом кодексе

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19.09.2020, 20:08, Новости дня

Министерство труда готовит поправки об изменениях в трудовом кодексе, касающиеся дистанционной работы, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача – сохранение прав наших работников», – цитирует РИА «Новости» Антона Котякова.

По его словам, Минтруду и Федерации независимых профсоюзов РФ нужно проанализировать итоги работы по введению электронного документооборота.

Напомним, в РФ может быть введено страхование занятости, которое могло бы урегулировать сложившуюся систему увольнений сотрудников.

Кроме того, с 11 августа в РФ вступил в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации

Также газета ВЗГЛЯД писала о том, что Верховный суд (ВС) РФ не видит проблем в том, чтобы сотрудник в день рождения уходил с работы пораньше, если в офисе сложилась такая традиция. 



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