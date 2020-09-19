Киркорова возмутили «оправдания» Баскова после «поста про Белоруссию»

19.09.2020, 19:08, Новости дня

Народный артист РФ Филипп Киркоров задался вопросом, «не сошел ли с ума» его коллега Николай Басков «бисер метать и оправдываться» перед людьми за «поддержку Лукашенко».

«Только хотел написать тебе «а не сошёл ли ты с ума , дорогой мой Друг, бисер метать и оправдываться?», – написал Киркоров под постом-опровержением Баскова в Instagram, в котором тот говорит, что распространенный в интернете пост был написан не с его аккаунта.

Напомним, в Сети распространился скриншот якобы поста в Instagram Николая Баскова с неграмотным текстом, в котором от имени певца написаны якобы слова в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе разразился громкий скандал после выхода клипа «Любимую не отдают» с участием известных российских и белорусских исполнителей. В записи участвовали Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко и Жанет. Особое раздражение у некоторых юзеров вызвало то, что в песне прозвучала цитата Лукашенко.

В последние дни в соцсетях начали появляться негативные комментарии в адрес Баскова, в частности, в Instagram, где на певца подписаны 2,7 млн человек.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал газете ВЗГЛЯД травлю Николая Баскова за выступление в Минске в поддержку Александра Лукашенко.