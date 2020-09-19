На пляже в Тель-Авиве прошла акция протеста против запрета на купание

19.09.2020, 19:08, Новости дня

Акция протеста против введенного в Израиле общенационального карантина, включающего запрет на пляжный отдых и купание в море, состоялась на центральном пляже Тель-Авива.

Протестующие принесли с собой флаги Израиля, плакаты с антиправительственными лозунгами и скандировали речевки в защиту демократии и гражданских свобод.

«Мы будем приходить сюда все время, пока власти не отменят эти бессмысленные и глупые запреты. Почему нельзя купаться, когда на улице жара под 40 градусов? А вечером мы вновь придем к резиденции премьер-министра в Иерусалиме, чтобы власти поняли, что таких, как мы, очень много», – приводит РИА «Новости» слова жительницы Тель-Авива Яэль Гур.

Десятки участников манифестации демонстративно зашли в море и купались, нарушая запрет на глазах у дежуривших неподалеку полицейских, которые не вмешивались в происходящее.

Организатором митингов протеста стало движение «Черные флаги», которые уже на протяжении трех месяцев проводят акции протеста в десятках израильских городов. Один из активистов движения на митинге был в арестантской робе и маске премьера страны Биньямина Нетаньяху, напоминая собравшимся, что действующий глава правительства, принимающий судьбоносные для страны и ее граждан решения, находится под судом.

Напомним, 18 сентября в Израиле начался повторный общенациональный карантин из-за COVID-19. Ограничения были объявлены на три недели с возможностью продления.

Гражданам разрешено отдаляться от своих домов на расстояние, не превышающее одного километра. При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия работают с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

При этом участие в митингах протеста входит в перечень разрешенных поводов для отдаления от дома.