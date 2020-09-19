Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

19.09.2020, 18:05, Новости дня

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и командование операции Объединенных сил подтвердили Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что не смогут обеспечить полную безопасность местных выборов в населенных пунктах вдоль линии разграничения, если они будут назначены на 25 октября. Об этом пишут “Українські новини”.

8 августа ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установил невозможность проведения 25 октября местных выборов в 18 территориальных общинах Донбасса.

18 августа ЦИК повторно обратился к Донецкой и Луганской ВГА, Службе безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции и командующему операцией Объединенных сил (ООС) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью в населенных пунктах на линии разграничения.

В Донецкой и Луганской ВГА не стали пересматривать список населенных пунктов, где невозможно провести местные выборы 25 октября, остальные прислали ответы, сообщили журналисты издания.

Согласно ответу СБУ, обеспечить надлежащую полную безопасность граждан во время проведения местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей, особенно в объединенных территориальных общинах, созданных вдоль линии разграничения, не представляется возможным. Это связано с тем, что обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, вопреки договоренностям о “режиме тишины” на Донбассе, продолжаются. Это повышает уровень террористической угрозы, поэтому СБУ не может гарантировать безопасность жителей указанных территорий.

Национальная полиция Украины также ответила, что не готова обеспечить безопасность в населенных пунктах Донбасса, где власти не осуществляют свои полномочия, и в размещенных на линии соприкосновения.

Командующий ООС Владимир Кравченко ответил, что 27 августа провел с представителями Донецкой ВГА, СБУ и Национальной полиции совещание, на котором подтвердился предварительный вывод о невозможности проведения местных выборов в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Он особо отметил, что из-за продолжающихся случаев нарушения “режима тишины” со стороны боевиков ситуация с безопасностью на этих территориях может измениться в худшую сторону.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.