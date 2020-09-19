 

Кандидат в местные депутаты от “Слуги народа” сделал своей коллеге предложение руки и сердца во время партийного съезда

19.09.2020, 18:05, Новости дня

На перевыборном съезде “Слуги народа” в Славянске Донецкой области 19 сентября кандидат в местные депутаты прямо на сцене сделал предложение руки и сердца своей коллеге из соседнего района, сообщает “24 канал”.

Кандидат в депутаты из Краматорска Владимир Алдохин познакомился с кандидаткой из Константиновской общины Екатериной Проценко летом в “школе местного развития” – это тренинговый проект для будущих депутатов местных советов от “Слуги народа”. Как пишут журналисты “24 канала”, уже через два месяца Владимир решил, что хочет связать с Екатериной свою жизнь.

“Так случилось, что во время учебы я стал не только “слугой народа”, но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!” – сказал кандидат в депутаты на сцене.

Его избранница ответила согласием.

“Я должна была выступать, рассказать о школе. Тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно же, я сказала: “Да”. Мы же любим друг друга”, – рассказала Екатерина.

Свадьбу они решили сыграть после выборов, чтобы не отвлекаться от избирательной кампании.

25 октября состоятся первые местные выборы после избрания Владимира Зеленского президентом и получения его партией “Слуга народа” большинства в парламенте.

Согласно соцопросу группы “Рейтинг”, опубликованному 17 сентября, на местных выборах за пропрезидентскую политическую силу готовы проголосовать около 16% респондентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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