Политика: Российское гиперзвуковое оружие не дает покоя США

19.09.2020, 17:48, Новости дня

Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент сравнил разработку «Авангарда» с реализацией ядерного и ракетного проекта СССР. Однако за день до этого Дональд Трамп обвинил Россию в краже у Америки гиперзвуковых технологий. Можно ли верить президенту США, чья страна до сих пор не обладает подобным оружием?

В субботу – в День оружейника – президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова Орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами за разработку гиперзвукового блока «Авангард». То, что именно Ефремов был «отцом» самого совершенного оружия в мире, стало известно только сейчас.

«Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», – сообщил Путин.

В ответ Ефремов сказал, что «Авангард» был вовремя продемонстрирован миру. «Открытое вовремя миру представление, показ, что это (новейшие отечественные боевые комплексы – прим. ВЗГЛЯД) – не фантастика, это реальность, – это ваше умение, которого, по-моему, у других ни у кого нет», – обратился Ефремов к Путину, поблагодарив президента за награду.

Напомним, не имеющие мировых аналогов вооружения Владимир Путин впервые представил во время своего послания к Федеральному собранию в марте 2018 года. Кроме «Авангарда», который президент назвал «настоящим технологическим прорывом», был представлен ракетный комплекс «Сармат», подводные ядерные беспилотники «Посейдон», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и лазерное оружие «Пересвет».

У Ефремова огромный послужной список. Ученый-конструктор также участвовал в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций «Алмаз», ракет «Стрела» и различных спутников.

Награждая Ефремова, Путин сравнил разработку «Авангарда» с масштабом реализации ядерного и ракетного проекта СССР, который осуществили выдающиеся советские ученые Игорь Курчатов и Сергей Королев. Президент подчеркнул, что создание этой ракеты стало ответом «на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», но благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.

Путин рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока «Авангард» с Плесецка. А уже в 2004 году началась масштабная работа по реализации идей Ефремова. В 2018 году осуществлен завершающий пуск, и в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.

Глава государства уверен, что впервые в новейшей истории «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения)».

«Авангард» представляет собой комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. На испытаниях управляемый боевой блок демонстрировал гиперзвуковое движение на максимальной скорости до 20 Махов. При этом крылатый блок сохраняет способность к маневрированию, что, как отмечал президент, «делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны».

У Америки до сих пор нет на вооружении гиперзвукового оружия. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже у Вашингтона гиперзвуковых технологий. По его версии, «Россия «похитила эту информацию» у администрации президента США Барака Обамы и «потом создала» ракету. «У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», – заверил Трамп.

Впервые о новой ракете Трамп рассказал в мае. Некая «супер-пупер-ракета» (super-duper missile) должна лететь в 17 раз быстрее любой другой американской ракеты и в три раза быстрее российских и китайских аналогов. «У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются», – пояснял Трамп.

Американский лидер не уточнял, какую именно российскую или китайскую гиперзвуковую ракету он имеет в виду. У РФ это комплексы «Авангард» и «Кинжал», чья ракета способа разгоняться до 10 Махов. Первая вооруженная «Кинжалами» эскадрилья истребителей-перехватчиков МиГ-31К заступила на боевое дежурство в декабре 2017 года. Также разрабатывается крылатая ракета «Циркон» (по экспертным оценкам, на высоте 100 км скорость боеголовки составляет до 15 Махов). Кроме этого в РФ существует несколько десятков проектов в области гиперзвука.

По одной из версий, под «супер-пупер-ракетой» Трамп имел в виду AGM-183A, которая должна будет разгоняться до 20 Махов, а ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км. Первые успешные испытания прототипа ракеты AGM-183A США провели летом прошлого года с участием стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. В декабре прошлого года компания Lockheed Martin заключила миллиардный контракт на создание гиперзвуковой ракеты для американских ВВС. Компания должна наладить серийный выпуск изделия в 2022 году.

В экспертной среде не поверили утверждению Трампа по поводу кражи гиперзвуковых технологий. Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков пояснил, что украсть нечего раз «в США такого оружия нет».

«Ракетное оружие, близкое к гиперзвуковому, было разработано в Советском Союзе и принято на вооружение в конце 70-х годов. Это противокорабельная ракета «Москит», скорость полета которой превышает тысячу метров в секунду – более трех скоростей звука. По сути, это предгиперзвуковая ракета. Она до сих пор представляет очень серьезную угрозу для американских боевых кораблей. Этими ракетами были вооружены эсминцы 956 проекта. Более того, эти ракеты мы продавали Китаю и Ирану, что страшно возмутило американцев», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что СССР «остановился в одном шаге от создания полноценного гиперзвукового оружия со скоростью полета 5-10 Махов в приземном слое атмосферы – примерно в 50 метрах над поверхностью воды».

«Трамп сделал чисто пропагандистские заявления, чтобы как-то попытаться обозначить себя антироссийским политиком.

Во время избирательной кампании Трампу нужно доказать, что обвинения в его адрес по поводу его пророссийской позиции не состоятельны», – уверен Сивков.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев также подчеркивает, что у США нет разработок, которые могли бы заинтересовать Россию. «Трамп научился у своих политических противников создавать политические фейки. Но проверить это утверждение президента США невозможно, поскольку источником этой информации является один Трамп», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что Трамп преследовал цель очернить своего соперника по президентской гонке Джо Байдена, который при Обаме был вице-президентом и тоже несет ответственность за якобы кражу гиперзвуковых технологий. «Трамп действует чисто по-американски: хвалит себя и называет виновных. Трамп заодно нахваливает Америку, утверждая, что у других стран не может быть собственных гиперзвуковых разработок и все украдено у США», – отметил Перенджиев.

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил газете ВЗГЛЯД о прошлогоднем обзоре исследовательской службы Конгресса США о развитии гиперзвуковых технологий. «Там черным по белому написано, что Америка начала заниматься этими технологиями в начале нулевых. Было несколько провальных проектов. В этом же обзоре говорится, что РФ шла самостоятельным путем и получила собственные технологии. Поэтому заявления Трампа о воровстве – это пропагандистские лозунги. Происходящее напоминает историю с прилунением американских астронавтов. Когда-то они смогли, а сейчас до сих пор не могут. Если у вас были технологии, то почему вы до сих пор не сделали гиперзвуковую ракету?» – задался вопросом Леонков.

По мнению эксперта,

именно США прежде всего заинтересованы в краже чужих технологий.

Он напомнил, что еще в 2004 году в РФ проходили испытания «изделия», которое легло в основу многих гиперзвуковых технологий. Американцы могли при помощи спутников-разведчиков засечь пробные запуски на территории России, а также получить дополнительную информацию каким-либо другим образом, тем более ранее США уже пользовались разработками российских ученых.

«Американский самолет пятого поколения F-35 появился благодаря тому, что российские конструкторы из ОКБ имени А.С. Яковлева сделали ему поворотные сопла. Подобного рода расчеты всегда привязываются к какой-то конкретной модели самолета. Российские конструкторы без всякого подозрения сделали привязку к сверхзвуковому самолету Як-141. И в результате у американцев изменился проект – они сделали F-35 самолетом взлетно-вертикальной посадки. Американский самолет до сих пор преследует множество поломок и недостатков, с которыми в США никак не могут справиться. К настоящему моменту выявлено свыше 8 тыс. неисправностей, которые нужно устранить, чтобы самолет наконец-то стал полноценной боевой единицей», – напомнил Леонков.

Другой похожий случай касается экспериментального орбитального самолета Boeing X-37. «Это тоже была утечка. Американцы воспользовались непростым положением НПО «Молния», которое почему-то обанкротили в начале нулевых. В 2005 году появились какие-то приставы. Они изъяли всю исследовательскую документацию и исчезли в неизвестном направлении, а уже в 2010 году полетел X-37B, до боли напоминающий наш экспериментальный орбитальный самолет БОР-5, на котором мы отрабатывали вопросы телеметрии для будущих авиационно-космических систем. X-37B уже летает десять лет, а создать для него авиационно-космическую систему американцы самостоятельно не могут. Я думаю, то же самое происходит с гиперзвуком», – подытожил Леонков.