В Европарламенте сказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом

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19.09.2020, 17:48, Новости дня

Европейский парламент (ЕП) заявил, что перестанет считать Александра Лукашенко президентом Белоруссии по истечении срока его нынешних полномочий – с 5 ноября.

«Когда <…> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», – цитирует РИА «Новости» резолюцию Европарламента.

Сообщается, что ЕП признает координационный совет «временным представителем народа», а также поддерживает санкции против Лукашенко.

МИД Белоруссии уже выразил сожаление по поводу позиции Европарламента и назвал это вмешательством в дела государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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