Мясников назвал способ «отсрочить смерть»

19.09.2020, 17:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно прожить дольше.

Мясников в эфире канала «Россия 1» призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше.

«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой – самый святой для них праздник – смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам специалиста, то же самое наблюдается и в Китае перед Новым годом по лунному календарю.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», – резюмировал Мясников.

При этом он добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые назвал «платой за долгожительство».

Напомним, на этой неделе Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и человечество ждут более опасные инфекции.