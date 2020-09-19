 

Мясников назвал способ «отсрочить смерть»

19.09.2020, 17:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно прожить дольше.

Мясников в эфире канала «Россия 1» призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше.

«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой – самый святой для них праздник – смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам специалиста, то же самое наблюдается и в Китае перед Новым годом по лунному календарю.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», – резюмировал Мясников.

При этом он добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые назвал «платой за долгожительство».

Напомним, на этой неделе Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и человечество ждут более опасные инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В США видеоигру рекомендовали для лечения болезни

07.08 / Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

01.07 / Грузия принимает поздравления в связи с избирательной реформой 

15.07 / Домогаров ушел из театра

09.08 / France 24 – 10 суток за Цоя — в Минске задержали диджеев за протест на концерте

25.06 / Москва открылась для бизнеса и… военного парада

28.08 / В центре «Вектор» назвали срок выпуска новой вакцины от коронавируса

13.07 / При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб человек

09.07 / В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым

30.08 / Милиция перекрыла подходы к центральным площадям в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска