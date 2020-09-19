В Германии из-за пандемии коронавируса отменяют массовые карнавальные мероприятия

19.09.2020, 16:25, Новости дня

Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменили массовые мероприятия очередного карнавального сезона. Решение принято прежде всего из-за невозможности соблюдать социальную дистанцию между людьми во время пандемии коронавируса, пишет DW.

Глава офиса премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Натанаэль Лимински на встрече в Дюссельдорфе с организаторами карнавальных праздников 18 сентября заявил, что на таких массовых мероприятиях, как карнавалы, невозможно соблюдать карантинные мероприятия. Поэтому в нынешнем году нужно ограничиться мероприятиями в узком кругу, подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря комитета по организации карнавала в Кельне, возможны культурные мероприятия при участии 100-150 человек, пишут журналисты издания.

Отмена карнавальных мероприятий ударит по местной экономике городов, сообщает DW. К примеру, в Кельне от проведения карнавальных мероприятий зависят около 6500 рабочих мест. В 2019 году только в этом городе карнавалы сгенерировали оборот около €631 миллионов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 272 779 случаев коронавирусной инфекции, 240 456 человек выздоровел, умерло 9388.