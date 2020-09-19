Обозреватель WP – за провальным ответом США на коронавирус стоит вера в исключительность

19.09.2020, 12:25, Новости дня

Примечательно, что многие страны, столкнувшиеся с особо серьёзными проблемами из-за пандемии, в той или иной мере считают себя исключительными, пишет обозреватель The Washington Post Фарид Закария. Это касается США, Великобритании, Бразилии. Из-за упрямой веры в собственную уникальность и правоту эти государства игнорируют ценные уроки из опыта других, которые могли бы многим спасти жизни.



Reuters

Почему некоторые страны сумели справиться с пандемией коронавируса, а некоторые завязли в глубоком кризисе? По мнению обозревателя The Washington Post Фарида Закарии, ответить на этот вопрос непросто. Но если посмотреть на место, которое продемонстрировало лучшие показатели в период пандемии, Тайвань, можно предположить, что за его успехом стоят былые неудачи.

Сегодня острову можно дать золотую медаль за предотвращение распространения COVID-19. Несмотря на тесные контакты с «материковым Китаем», где впервые был обнаружен вирус, и высокую плотность населения в 24 миллионов человек, на Тайване зафиксировано всего семь смертей от «ковида». В американском штате Нью-Йорк, где проживает меньше людей, от болезни умерло 33 тыс. заражённых.

По мнению Закарии, в основе нынешнего успеха Тайваня стоит провальный ответ на пандемию атипичной пневмонии в 2003 году, из которой местные власти извлекли для себя важные уроки. Как напоминает журналист, атипичная пневмония тоже была респираторным вирусным заболеванием, начавшим распространяться из Китая. И тогда власти КНР тоже затянули с оперативным ответом и попытались скрыть информацию от остального мира. Тогда власти оказались не готовы к пандемии и допустили много ошибок, но впоследствии сделали всё, чтобы подобного не повторилось.

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Южную Корею, Вьетнам, Сингапур, Новую Зеландию, Австралию, вполне успешно преодолели пандемию. Все они сталкивались с атипичной пневмонией и понимали, что следует делать, обращает внимание Фарид Закария. Единственной неазиатской страной, столкнувшейся со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году, была Канада. Поборов болезнь, она тоже приняла необходимые меры, чтобы не допустить повторения кризиса в таких же масштабах. Даже Китай многому научился с атипичной пневмонией, и сегодня, несмотря на проблемы в начале пандемии, КНР сумела практически полностью искоренить коронавирус на своей территории.

Как отмечает журналист, конечно, атипичная пневмония не объясняет успехи всех стран, которые успешно справились с COVID-19. Однако это, очевидно, один из очень важных факторов.

С другой стороны, можно взглянуть на страны, которые пережили коронавирус куда менее просто. Как считает антрополог Марта Линкольн, многие из этих государств, США, Великобритания, Бразилия, Чили, в той или иной мере считают себя исключительными. Там сильны националистические чувства. Эти страны считают, что они особенные, что они лучше других. Подобными взглядами особенно славится Америка, отмечает Закария. Но при этом схожие настроения стоят за желанием Великобритании покинуть Евросоюз, бразильцы уверены, что им всё нипочём, потому что «бог — бразилец», а Чили считает себя «экономическим светилом» своего региона.

Тем не менее чувство собственной исключительности, как считает Закария, мешает странам воспользоваться бизнес-подходом к проблеме — смотреть на чужой успешный опыт. Билл Гейтс недавно рассказывал, что обычно он начинает процесс решения задачи с двух основных вопросов: кто уже успешно решал подобную проблему и чему у этих людей можно научиться. Предприниматель считает, что так же нужно относиться и к пандемии.

И несмотря на это, США нисколько не интересуются, как другие страны борются со схожими проблемами. У многих других развитых стран есть куда более эффективные и менее дорогостоящие системы здравоохранения. Во многих куда более бедных государствах действует более качественная инфраструктура, созданная за меньшие деньги, чем в США. «Но мы не просто не учимся у них, нам даже взглянуть в их сторону не хочется», — возмущается журналист.

В своей статье для Foreign Affairs бывший сотрудник администрации Барака Обамы Джереми Кониндик пишет: «Американская исключительность — идея о том, что США уникальны по сравнению с другими странами и что американский путь неизменно лучший — ослепила лидеров страны (и многих её граждан) и затмила для них уроки из опыта других стран, которые могли бы спасти человеческие жизни». Аналитик считает, что нередко за «американской исключительностью» стоят узость мышления и нехватка знаний об остальном мире и что такой настрой «сейчас стоит жителям США жизней».

«Боюсь, он может быть прав», — добавляет Закария.