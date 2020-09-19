В Германии призвали не навязывать Белоруссии «западное видение демократии»

19.09.2020, 12:08, Новости дня

Депутат Бундестага, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт призвал не навязывать Белоруссии «западное видение демократии».

«Поведение и стратегия западных стран по отношению к Белоруссии идентично тому, как мы вели себя в процессах в Сирии, на Украине, в Ливии. Если посмотреть, к чему привели наши попытки экспортировать западное видение демократии в других странах, то выводы весьма плачевны», – цитирует РИА «Новости» Гердта.

По его словам, Ливия полностью разрушена, в Сирии – война, голод, миллионы беженцев.

«Украина – жизнь там не стала лучше, население эмигрирует, уровень жизни граждан – полная катастрофа, и если бы не подачки извне, то и страны уже бы не существовало. Поэтому несложно представить, что может ждать Белоруссию», – подчеркнул Гердт.

По его словам, Белоруссия всегда старалась быть связующим звеном между Западом и Россией.

«Теперь этот мостик взяли и обрубили с нашей стороны. Судьба страны не должна решаться на улицах, тем более с проплатой», – сказал Гердт.

Ранее сообщалось, что Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко». Кроме того, в Европарламенте добавили, что у Лукашенко нет мандата на заключение соглашений с Россией.

экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит «список Тарайковского», в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, США, страны Евросоюза и на Украину.

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Совет призвал власти республики немедленно начать переговоры.