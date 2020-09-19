 

В Украине из-за пожаров погибло более тысячи человек

19.09.2020, 10:50, Новости дня

С начала текущего года в Украине жертвами пожаров стал 1031 человек, 954 получили травмы от огня. Об этом 19 сентября сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“С начала года в жилом секторе произошло 22074 пожара, в результате которых погиб 1031 человек. Травмированы 954 человека”, – говорится в сообщении.

С наступлением прохладной погоды граждане стали пользоваться дополнительными источниками отопления, из-за этого число трагических случаев на пожарах в жилом секторе возросло, уточнила пресс-служба ГСЧС.

Главной причиной возгораний в ведомстве назвали халатное отношение к соблюдению правил противопожарной безопасности.

“Люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. И такая халатность каждый раз подтверждается печальной статистикой”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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